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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 : تربح دعوى قضائية

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 مايو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

قد تندلع مشاكل في الحياة العاطفية وهذا قد ينعكس في الحياة المهنية أيضًا، لكن بعض المهن تضمن أجواء عمل مريحة اليوم، يجب أن تكون الصحة أيضًا أولوية اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيًا

تحتاج إلى التأكد من اكتمال جميع المهام المعينة لأن بعض زملائك في العمل قد يبحثون عن فرصة للوقوع في شرك.

برج الأسد اليوم على المستوى الصحي

يجب أن تكون حذرا بشأن صحتك اليوم، قد تؤثر بعض الأمراض ، بما في ذلك الحمى الفيروسية أو التهاب الحلق أو مشاكل الهضم ، على الحياة اليومية.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

قد تندلع بعض المشاكل في علاقتك ويجب أن تكون أولويتك لحلها، لا تدع الأشياء تخرج عن السيطرة، يمكن أن يكون هناك شخص ثالث في علاقتك ويمكن أن يكون هذا سببًا رئيسيًا للخلاف. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

سوف تحصل على ثروة طيبة، سيكون المال في خزائنك من مصادر مختلفة، قد تربح دعوى قضائية على ممتلكات أو ذهب، يمكن أن يتسبب هذا في شقاق مع الأشقاء لكن ثروتك ستنمو. 

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