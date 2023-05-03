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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف الأوراق الرابحة للأحمر أمام بيراميدز في السوبر

صدى البلد

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المنافسة بين الناديين ظهرت بشكل واضح خلال لقاء كأس مصر.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فريق بيراميدز ينافس على المربع الذهبي في بطولة الدوري خلال السنوات الماضية، ومعظم مبارياته يظهر مستوى جيد خصوصا أمام الأهلي".

 

وأضاف: "الأهلي يريد حصد لقب كأس السوبر وإضافة لقب جديد لخزائنه، وسيكون هناك حضور جماهيري كبير في استاد محمد بن زايد".

 

وواصل: "محمد عبدالمنعم ورقة رابحة للأهلي، وكذلك مروان عطية لاعب الوسط، وكولر سيعتمد على ديانج وحمدي فتحي بجانب مروان خلال تلك المباراة، من أجل مواجهة عناصر بيراميدز".

 

وزاد: "كولر سيعتمد على الضغط القوي في المباراة، واعتقد ان باتشيكو سيترك الاستحواذ للأهلي".

الأوراق الرابحة لفريق الأهلي أمام بيراميدز

وتابع: "كولر سيدفع بالثلاثي ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي في وسط الملعب، وهم الأنسب من وجهة نظره، ولا أعتقد أنه سيشارك بأفشة أساسيا، وشريف سيكون له دورا في الشوط الثاني، وقندوسي أيضا سيلعب في المباريات القادمة مع الأهلي ويكون له دور كبير في الفريق".

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