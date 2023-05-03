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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود والميكب الناعم.. روجينا تتألق عبر إنستجرام

روجينا
روجينا

شاركت الفنانة روجينا متابعيها عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام".

 

وظهرت روجينا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية بدلة سوداء قطيفة ، ومعتمدة علي الميكب الترابي الناعم الذي أبرز جمال وجهها.

ويذكر أنه قد تأثرت الفنانة روجينا بعد عرض جزء من كواليس مسلسل ستهم أثناء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن السيدات.

 

وقالت روجينا خلال لقائها في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، بشكر ربنا سبحانه وتعالى أنه وفقني في هذا المشروع الهام في تاريخي جدا و قضية غاية في الأهمية، قائلة: "أنا دموعي نزلت وانا بتفرج على الستات الكنت بصور معاهم لأنهم وجعوني ووجعوا قلبي وواحدة منهم قالتلي تفتكري أحنا بعد المشهد ده ممكن يعملولنا حاجة ودي كلمة مؤثرة جدا، وأيضا كلمة الرئيس السيسي أن المجتمع لازم يبص لهؤلاء الناس".

إطلالات روجينا

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