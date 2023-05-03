الجمعة المقبلة.. يوم صحي مجاني بنقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود، عن يوم صحي مجاني للمهندسين وذويهم بالمجان وذلك الجمعة 5 مايو الساعة 2 في نادى المهندسين بالإسكندرية.



وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحي يشمل إجراء تحاليل مجانية منها كوليسترول انزيم كبد وظائف كلى سكر عشوائي CBC (بشرط وجود روشته من طبيب) بالإضافة إلى قياس ضغط الدم.

وأكد أن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم خدمات صحية متنوعة بناءً على رغبة المهندسين وحرصًا على سلامتهم.