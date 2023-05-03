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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجمعة المقبلة.. يوم صحي مجاني بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الدكتور هشام سعودي
الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود، عن يوم صحي مجاني للمهندسين وذويهم بالمجان وذلك الجمعة 5 مايو الساعة 2 في نادى المهندسين بالإسكندرية.

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وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحي يشمل إجراء تحاليل مجانية منها كوليسترول انزيم كبد وظائف كلى سكر عشوائي CBC (بشرط وجود روشته من طبيب) بالإضافة إلى قياس ضغط الدم.

وأكد أن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم خدمات صحية متنوعة بناءً على رغبة المهندسين وحرصًا على سلامتهم.

الاسكندرية الدكتور هشام سعودى الجمعة المقبل خدمات صحية رئيس مكتبة الإسكندرية

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