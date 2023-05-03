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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات المُصاهرة تُشعِل مشاجرة بسوهاج وتُصيب 4 أشخاص

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص ابناء عمومة، بإصابات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت فيما بينهم؛ بسبب خلافات المُصاهرة بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بناحية شارع صلاح سالم دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلًا من:" طرف أول عمر ف ج ح- 30 عامًا- عامل بمقهى- مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وشقيقه أنور ف ج- 31 عامًا- عامل بمقهى- مصابًا بكدمات، ويقيمان بذات الناحية".

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وطرف ثاني كلٍ من:" حسام ا م ب- 19 عامًا- حلاق- مصابًا بجرح قطعي باليد اليسرى، وتم نقله للمستشفى المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وشقيقه مصطفى ا م ب- 22 عامًا- حلاق- ويقيمان ببندر المنشاة".

وأثبتت التحريات أن الطرف الثاني شقيقي زوجة الأول من الطرف الأول  والطرفان ابناء عمومة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "شفرة حلاقة موس"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب.

واتهم الأول من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات المُصاهرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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