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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف حملات النظافة في شوارع شبرا الخيمة.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة مقلب الوسيط بالقطاوى بمنطقة حى شرق شبرا الخيمة.

 

 وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتفعيل منظومة النظافة بالأحياء ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والمحاور الهامة والحيوية للحفاظ على المظهر العام والجمالى لشوارع مدينة شبرا الخيمة والعمل علي راحة المواطنين.

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وتابع رئيس المدينة أعمال إصلاح المعدات المعطله بالمحطة ومدى الالتزام بالصيانة الدورية لرفع مستوى النظافة وظهور شوارع المدينة بالمستوى اللائق و متابعة سير وانتظام العمل بالمحطة، و الاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ، والوقوف على المعوقات التي تواجه عمليات التشغيل، والموضوعات الفنية الطارئة ، لدراسة أسبابها، والعمل على حلها بالتنسيق مع فريق العمل بالمحطة وذلك بهدف إزالة تراكمات القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة ونقلها إلى مقلب العبور وأبو زعبل للتخلص منها بطريقة آمنة وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة.


كما استهدفت الزيارة فى أحد محاورها تفعيل منظومة النظافة بالاحياء ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والمحاور الهامة.


وأكد الدسوقي على ضرورة الحفاظ على المظهر العام والجمالى لشوارع المدينة ، موجها بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول.

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