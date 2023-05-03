ضبط 4 متهمين في واقعة مقتل تاجر ملابس بالإسماعيلية.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط 4 متهمين في واقعة مقتل تاجر ملابس بقرية البياضية التابعة لمركز القنطرة غرب.

وتمكنت مباحث الإسماعيلية من كشف غموض لغز العثور علي تاجر ملابس مقتولا، عثر على جثته مصابة بعدة طعنات بالصدر والبطن وملقاة بعزبة المزاينة بقرية البياضية دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من العقيد احمد الشناوي مأمور مركز القنطرة غرب، يفيد العثور علي جثة المجني عليه مطعونا بعدة طعنات بالبطن والصدر وملقاة على الطريق.

علي الفور، وجه اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هيثم الهياتمي رئيس فرع القنطرة غرب، ضم الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث القنطرة غرب، والنقباء محمود خليفه، حسين عياد، مينا حشمت.



وكشفت التحريات الأولي للواقعة، ان خلافات ثأرية بين الطرفين هو سبب وقوع الحادث.

حيث انتقل ضباط مباحث مركز القنطرة غرب إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة ” محمود .م.ن”24 عام تاجر ملابس مرتديا كامل ملابسه وملقى على جانب الطريق بعزبة المزاينة بقرية البياضية ومصاب بعدة طعنات بالصدر والبطن وجرح بالرأس.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوخليفة للطوارئ، تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن الفريق البحثي، من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهم "أ.فاخر، إ. فاخر " أشقاء"، و أ. كمال، ح. سلامة.



كما تم ضبط المتهمين في محافظتي الإسماعيلية وأسيوط، وجار التحقيق معهم بنيابة القنطرة غرب.