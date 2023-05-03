عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام جمال في صورة مع محمود الخطيب: بيبو واحد بس

هشام جمال
هشام جمال

نشر الفنان هشام جمال صورة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

واكتفى هشام جمال بالتعليق بالقول: "بيبو واحد بس" وانهالت عليه عديد من التعليقات الإيجابية عن الصورة ولعل من أبرزها ليلى أحمد زاهر. 

هشام جمال

وكان آخر أعمال هشام جمال مسلسل  "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.

اعمال هشام جمال الكابتن محمود الخطيب الفنان هشام جمال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

ماذا قال عبد الرحيم كمال عن دلال عبد العزيز فى تسليم أهالي؟

محمد رمضان ينفرد بالصدارة.. تعرف على إجمالى إيرادات أفلام عيد الفطر

8 أفلام مصرية بمهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ 49

نجوم خطفهم الموت في عز الشباب| مصطفى درويش الأحدث.. وهيثم زكى وعلاء ولى الدين الأشهر

فى ذكرى ميلاده.. قصة دخول صباح فخرى موسوعة جينس وتزوج مرتين

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

تصل لـ14 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفلي تامر عاشور بالسعودية

بطرس دانيال: فكرنا فى إقامة المهرجان الكاثوليكى "ليلة واحدة"

ترشيحاتنا

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

قتلته وحطيت جثته فى جوال ورميتها.. تفاصيل جريمة الأصدقاء بالإسكندرية

أوهمهم بتسفيرهم للخارج.. نصاب يستولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين

روسيا تطلق عواصفها الصاروخية على أوكرانيا.. موجة جديدة من الهجمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ