هشام جمال في صورة مع محمود الخطيب: بيبو واحد بس

نشر الفنان هشام جمال صورة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

واكتفى هشام جمال بالتعليق بالقول: "بيبو واحد بس" وانهالت عليه عديد من التعليقات الإيجابية عن الصورة ولعل من أبرزها ليلى أحمد زاهر.

هشام جمال

وكان آخر أعمال هشام جمال مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.