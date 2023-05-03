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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئة الرعاية الصحية تعلن اعتماد وحدة طب الأسرة بـ«الكيلو 2» بالإسماعيلية

أسرة «الكيلو ٢» التابعة
أسرة «الكيلو ٢» التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح وحدة طب أسرة «الكيلو ٢» التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية  في اجتياز معايير الإعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

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وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن إجمالي منشآتها الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا بمحافظة الإسماعيلية والبالغ عددها 6منشآت صحية، إضافة إلى 20 منشأة طبية تم تسجيلها طبقًا للمعايير القومية GAHAR،  وذلك خلال عامين منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن.

وأضافت أن ذلك يأتي فى ضوء سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وبما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.

وأوضح البيان، أن وحدة طب أسرة « الكيلو ٢» قدمت العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 12ألف نسمة ، تخطت 65 ألف خدمة طبية شملت خدمات طب الأسرة، الفحص الطبي الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، متابعة الأطفال الأصحاء ، مبادرات ١٠٠ مليون صحة، التثقيف الصحي، حيث تعد منشآت طب الأسرة هي بوابة المنتفع لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل بوحدة طب أسرة « الكيلو ٢»، وكل من ساهم في الوصول إلى اجتياز المنشأة لمعايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( إسكوا).

وأكد أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

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