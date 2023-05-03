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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركزي ديروط والبداري

إستمرار إزالة تعديات
إستمرار إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية.

وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار تنفيذ 20 قرار إزالة على أراضي أملاك دولة بمركزي ديروط والبداري ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي ديروط والبداري منهم 16 حالة تعد على مساحة 1273 متر مربع مباني و4 حالات على مساحة 5 فدان و2 قيراط زراعة.

وأضاف أنه تم في ديروط إزالة 10 حالات تعد على أملاك دولة بمساحة 248 متر فضلًا عن حالة تنظيم على مساحة 600 متر وحالة حماية نيل على مساحة 300 متر وفي مركز البداري تم إزالة 3 حالات مباني على أرض أملاك دولة صرف زراعي بمساحة 90 متر مربع وحالة أملاك دولة مباني على مساحة 35 متر و4 حالات تعد بالزراعة على أرض أملاك دولة بمساحة 5 فدان و2 قيراط.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

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وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 21 التي بدأت المرحلة الأولى منها السبت الماضي وتستمر حتى 19 مايو الجارى تليها المرحلة الثانية من 27 مايو حتى 16 يونيو على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع بلاغات وشكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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