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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة العالم للخرطوش.. رئيس الاتحاد الدولي للرماية يتفقد ميادين العاصمة الإدارية

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء، منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة التراب ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تستضيفها مصر على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد البطولة التي انطلقت يوم 25 أبريل الماضي وتستمر منافساتها حتى 5 مايو المقبل، منافسات شرسة في ظل مشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم يتبارون بمنتهى القوة على الجوائز.

وحرص الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، على الحضور مبكرا إلى ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية، برفقة حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية لتفقد المنافسات والمنشآت الرياضية التي أشاد بها مؤكدا أن هذه الميادين واحدة من الأفضل على مستوى العالم.

وِأشاد روسي أيضًا بقدرات مصر التنظيمية على استضافة الأحداث الضخمة على مستوى رياضة الرماية، مؤكدا أن الاتحاد المصري دائما ما يفوز بالرهان عندما تسند له أي مهمة تنظيمية على مستوى البطولات أو اجتماعات الاتحاد الدولي.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في استقبال روسي أمس الثلاثاء فور وصوله القاهرة، وتناول اللقاء دراسة إنشاء فرع للاتحاد الدولي داخل مصر، وكذا دراسة إنشاء اكاديمية للرماية داخل أفريقيا تكون مقرها مصر بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري للرماية.‪

وأكد "صبحي" ترحيبه التام والكامل باستضافة مصر للبطولات الكبرى للرماية، على غرار باقي البطولات التي استضافتها مصر في مختلف اللعبات، لما تمتلكه مصر من بنية رياضية ضخمة تؤهلها لاستضافة كبري البطولات القارية، بفضل الدعم الكامل من القيادة السياسية للرياضة، فضلًا عن السمعة الطيبة والثقة التي اكتسبتها مصر في الآونة الأخيرة بعد التنظيم المتميز للعديد من البطولات‪.‬

الاتحاد الدولي للرماية ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية حازم حسني مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

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