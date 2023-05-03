رحب بقرار عزله.. بن جفير لـ نتنياهو: هذه ليست حكومة يمينية كاملة

رد وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، على هجوم حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ضده.

ووجه بن جفير رسالة إلى نتنياهو وقال: "إذا كنت لا تريدنا في الحكومة، فيا مرحبا بهذا القرار، لأن هذه ليست حكومة يمينية كاملة".

وشن حزب الليكود ، اليوم، هجوماً كبيراً على بن جفير.

ونقلت القناة 13 العبرية، عن حزب الليكود مهاجمته بن جفير بعد رفضه وأعضاء حزبه الحضور للكنيست اليوم احتجاجاً على ضعف رد الحكومة ضد غزة، وعلى عدم إشراك بن جفير في المشاورات الأمنية.

وقال الحزب: إن رئيس الوزراء ووزير والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها إسرائيل".

وأضاف: "رئيس الوزراء هو الذي يقرر من يشارك في المشاورات، واذا كان هذا غير مقبول للوزير بن جفير فلا داعي للبقاء في الحكومة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن جفير سيدلي بتصريحات من سديروت رداً على نتنياهو وحزب الليكود.

كان حزب "عوتسما يهوديت"، بقيادة بن جفير، قرر اليوم الأربعاء، عدم المشاركة في عمليات التصويت التي يجريها الكنيست اليوم.

وقال: "لن نشارك اليوم في عمليات التصويت بالكنيست بسبب رد الحكومة الضعيف ضد غزة، نفكر في اتخاذ إجراءات إضافية، سنعقد اجتماعا خاص للحزب في سديروت"، حسب وصفه.