سرق تحويشة العمر منه بسوهاج.. استغاثة شخص من شقيقه.. فيديو

الحاج أحمد أبو القاسم، رجل خمسيني يبلغ من العمر 57 عاما، من محافظة سوهاج، تعرض لحادث مأساوي وهو استيلاء شقيقه على كل ما يملك، من أموال وأشياء أخرى وطرده من المنزل وتهديده بالقتل.

وقال الحاج أحمد أبو القاسم لعدسة "صدى البلد"، إنه تعرض لحالة ظلم قاسية وكبيرة من شقيقه الأصغر منه، وإنه أصبح مشردًا في الشارع ولا يستطيع رؤية زوجته وأولاده، بسبب استيلاء شقيقه على أمواله وأملاكه وطرده هو وزوجته وأولاده من منزلهم.



وأضاف أنه كان يعمل في دولة الكويت لمدة 25 سنة تقريبا، وكان يرسل إلى أشقائه الأموال والملابس وكل ما يحتاجون، لأنه الأخ الأكبر وكان يربي إخوته البنات والأولاد بعد وفاة والده.

وتابع: "الحكاية بدأت في 2017 لما عرفنا إن مراتي حامل فقررت أحكي لأخويا، رغم إن ناس كتير حذروني متقولش علشان أخويا كان مش بيخلف، ومن ساعتها وأنا مش عارف أربي عيالي ومش عارف أقعد معاهم ولا أعيد ولا أشوفهم".

وأنهى الحاج أحمد أبو القاسم كلامه مؤكدا أنه يستغيث بكبار البلد وأهل الخير بمساعدته لحل المشكلة وليس بالمال، وأنه يحتاج إلى العودة لمنزله والعيش مع زوجته وأولاده في أمن وأمان، وأن يرجع له حقه من شقيقه.