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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن حظر التجوال في مدينة خيرسون

صدى البلد

أعلنت السلطات الأوكرانية ،اليوم الأربعاء، عن حظر التجوال في مدينة خيرسون الأوكرانية بدءاً من مطلع الأسبوع، واستعادت كييف مدينة خيرسون بعد وقوعها تحت سيطرة الروسية قبل حوالي 6 أشهر.

وقال الحاكم العسكري لمدينة خيرسون على تيليجرام أوليكساندر بروكودين، إنه "خلال تلك الساعات الـ58، ممنوع التنقل أو التواجد في شوارع المدينة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الوصول إلى المدينة مساء بعد غد الجمعة، حتى صباح الإثنين المقبل".

وأضاف بروكودين أن الإجراء ضروري حتى لا يشكل "القائمون على تطبيق القانون" خطراً على أي شخص في عملهم.

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