المشرف العام على الرواق الأزهري يتفقد لجان اختبارات المحفظين بالأقصر

تفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على النشاط العلمي للرواق الأزهري، اليوم الأربعاء، لجان اختبارات المحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، وفروعه الخارجية بمحافظة الأقصر.

ورافقه الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وعدد من مديري ومسئولي فرع الرواق بالأقصر.

وتنعقد الاختبارات في الجامع الأزهر وفروعه، حيث تنعقد اللجان في ٤ مقار موزعة على الجمهورية تسهيلا وتيسيرا على المتقدمين للاختبارات من أبناء الأزهر الشريف، حيث تضم لجان الاختبارات بالأقصر محافظات: "الأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا".

ونقل الدكتور عبد المنعم فؤاد، للممتحنين تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا اهتمام فضيلته بهذه الاختبارات، التي يتم بناء عليها اختيار الكوادر التي ستحفظ أبناء الرواق الأزهري للقرآن الكريم كبارًا وصغارًا ، القرآنَ الكريم ومعانيه وأحكامه، مؤكدا أن عظم العمل الذي سيؤديه المُحَفِّظون تتأتى من عظم الرسالة التي سيقدمونها للدارسين في أروقة القرآن والتجويد.

وشدد المشرف العام على الرواق الأزهري، على ضرورة تهيئة الأجواء للممتحنين ، وتذليل جميع العقبات أمامهم، مع الالتزام بجميع الضوابط والمعايير التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

وفي سياق متصل، أوضح د.هاني عودة ، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات بدأت بمقر الأقصر أمس الثلاثاء، والذي يتم فيه اختبار المحفظين من محافظات "الأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا"، ومقر اختبارات أسيوط، الذي يشمل محافظات "أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد"، ومقر اختبارات الإسكندرية، الذي يشمل محافظات:" الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ"، لتنتهي بمقر اختبارات الجامع الأزهر والذي يشمل باقي محافظات الجمهورية.

ولفت د.عودة، إلى أنه تم الإعلان عبر صفحة الجامع الأزهر على صفحته الرسمية في شهر مارس الماضي، عن حاجته لمحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وبقية فروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية.

وأضاف مدير الجامع الأزهر، أن الاختبارات تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف باختيار أفضل الكوادر العلمية المدربة للعمل بالرواق الأزهري، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

كما تنعقد لجان الاختبار برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وأعضاء لجنة مراجعة المصحف وباحثي الجامع الأزهر، وبالتعاون مع قطاع الكمبيوتر التعليمي للمناطق الأزهرية للإشراف على برامج الحاسب الآلي.