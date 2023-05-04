تدريب 120 طبيبا على تخطيط نبض الجنين بدمياط

انتهت اليوم الدورة التدريبية والتي اقيمت لمدة ٣ أيام بمستشفيات دمياط العام - الزرقا - كفر سعد تحت عنوان (تخطيط نبض الجنين C.T.G).

جاءت الدورة التدريبية بالتنسيق بين الإدارة العامة للطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد فهيم وإدارة التدريب والمدارس بقيادة الدكتور محمد الغباشي فقد تم تدريب ١٢٠ طبيب على تخطيط نبض الجنين ومراقبة قلب الجنين وطريقة عمل جهاز قياس نبض الجنين .

و قد أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على اهمية اقامة التدريبات لرفع كفاءة الفرق الطبيه والاهتمام بالموضوعات الإكلينكية والتي تعود بالنفع المباشر على صحة المريض.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط في إطار التعليم الطبي المستمر .