توقيع بروتوكول تعاون «ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان» في الفيوم

يتم عصر اليوم الخميس، بقرية تونس بمحافظة الفيوم، مراسم توقيع البروتوكول الرباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws، وذلك لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"، الذي تم تكريمه خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يوقع البروتوكول، صاحبة السمو الملكي الأردني الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وممثل مؤسسة four paws، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وعدد من السادة الوزراء، والمهتمين بقطاع المحميات والبيئة، ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.

يتم توقيع البروتوكول بأحد الفنادق بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق، 23، الساعة 4:30 عصراً.