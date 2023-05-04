تحتفل به ناسا حتى 5 مايو.. ماذا تعرف عن أسبوع الثقوب السوداء؟

تحتفل وكالة ناسا بأسبوع الثقوب السوداء في الفترة من 01 إلى 05 مايو 2023 لتوعية الناس بمنطقة الزمكان وأنواعها المختلفة.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تعد الثقوب السوداء أجسام غامضة أثارت اهتمام العلماء وعشاق الفضاء لعقود وهي مرعبة أيضًا ، لأن جاذبيتها قوية جدًا لدرجة أنها لا تسمح بمرور أي شيء ، ولا حتى الضوء.

وتأتي هذه الحملة التوعوية في إطار جهود الوكالة لتعزيز الوعي العام حول الفضاء وأهميته، وخاصةً بالنسبة للثقوب السوداء التي تعتبر من أكثر الظواهر الغامضة والمثيرة للإعجاب في الكون.

وتشمل فعاليات أسبوع الثقوب السوداء عددًا من الفعاليات والأنشطة المختلفة، بما في ذلك الندوات والمحاضرات وورش العمل والمعارض الفنية، والتي تستهدف جميع الفئات العمرية والمهتمين بالفضاء.

أسبوع الثقوب السوداء

وتتضمن فعاليات الأسبوع تقديم محاضرات من قبل الخبراء في مجال الفيزياء والفضاء، وفيها يتم تناول مواضيع مثل تأثير الثقوب السوداء على الفضاء والنجوم، وأهميتها في فهم الكون بشكل عام.

وتعد هذه الحملة التوعوية فرصة رائعة لتعزيز الوعي العام بأسرار الزمكان والثقوب السوداء، وتشجيع الناس على الاهتمام بالفضاء ودراسة علوم الفيزياء والفضاء، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال.

وتعتبر هذه الحملة التوعوية من وكالة "ناسا" فرصة رائعة لتعزيز الوعي العام بأسرار الفضاء، وتشجيع الناس على الاهتمام بالعلوم والفيزياء والفضاء، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال.