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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل ينذر بـ زلزال مدمر .. ثقب غامض بالمحيط الهادي | فيديو

صدى البلد

يثير ثقب في المحيط الهادي على بعد 50 ميلاً من ساحل ولاية أوريجون الأمريكية الكثير من الذعر لدى العلماء  تحسبا لأن يؤدي لـ حدوث زلزال مدمر وهو ما يسمى "زيت التشحيم" والذي يسمح للصفائح التكتونية بالتحرك بسهولة.

وحسب صحيفة "ذا صن " البريطانية، فإن الثقب الذى  يسمى "زيت التشحيم"  يضخ سائلًا ساخنًا يمكن أن يؤدي إلى وقوع زلزال 9 درجات ريختر.

وعلى الرغم من أن هذا الثقب يتواجد على طول خط صدع يقدر طوله 600 ميل يمتد من كاليفورنيا إلى كندا اكتشف عام 2015، لكن المثير للقلق هو السائل المنبعث من الثقب وهو أكثر دفئاً بمقدار 16 درجة فهرنهايت من مياه المحيط.
 

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