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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس| تعرف على الدول

رفع سعر الفائدة
رفع سعر الفائدة

نشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، تقريرا عن البنوك الخليجية التي قامت بسعر الفائدة، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

وبحسب التقرير فقد قرر البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي ومصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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وقرر الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه أمس، رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 5% و5.25%، وذلك للمرة العاشرة على التوالي منذ مارس 2022.

وقال البنك المركزي السعودي، في بيان له عقب ذلك، انه قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75% إلى 6%، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في المملكة.

وقال المركزي البحريني، فى بيان له، انه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.5% إلى 5.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.5% إلى 6.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75% إلى 7%.

وأقرت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر فائدة الايداع إلى 5.5%، وسعر فائدة الإقراض إلى 6%، وسعر إعادة الشراء إلي 5.75%.

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