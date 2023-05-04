حار نهارا على القاهرة.. درجات الحرارة اليوم بالقاهرة والمحافظات

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، 4 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.



حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا مائلا للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 22

الإسكندرية 31 - 18

الإسماعيلية 33 - 21

الغردقة 35 -23

أسوان 38 - 22

سوهاج 36 - 20

المنيا 35 - 19