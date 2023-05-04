عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محاصيل لن نراها|خبيرة علوم بيئة تصدم عشاق القهوة والشيكولاتة: هيختفوا لهذا السبب.. فيديو

البن والشوكولاتة
البن والشوكولاتة

قالت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة علوم البيئة وتغير المناخ، إن هناك محاصيل لن نراها مرة أخري، وذلك بسبب التغيرات المناخية بالآونة الأخيرة، ومن أهمها البن والشيكولاتة، ولدينا فى مصر تأثر محصول المانجو عام 2020.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه بعدما حدثت دراسات وتطوير محصول المانجو فى مصر، بدأت تتحسن النسب، موضحة أنه يجب على مؤسسات الدولة أن تعمل فى هذا الأمر.


وتابعت أنه يجب على المواطن المصري أن يعرف كيفية التعامل مع بيئته والموارد الموجودة، حيث إننا مازلنا لا نقدر فكرة تخفيف الأحمال على الطاقة وقيمة المياه.
 

خبيرة علوم البيئة تغير المناخ سوسن العوضي محاصيل محصول المناجو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

البنك المركزي العماني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

وزيرة البيئة تستقبل الأميرة عالية بن حسين لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية"

إتهمت إبنها وأخته بعلاقة آثمة.. مأموريات لإسقاط بلوجر شهيرة بثت فيديو فاضح

اليونان تطلب تشغيل 5000 من العمالة الزراعية المصرية كدفعة أولي مرشحة للزيادة

وزير الخارجية يشهد تسلم مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

تعرف على نتائج اليوم الأول ببطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات بشيكاغو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

الإفراج عن الأعلاف| الدواجن تنخفض لهذا السعر

سوء استغلال الأبوة.. بلوجر يستخدم ابنه لزيادة المشاهدات على حساب صحته

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ