محاصيل لن نراها|خبيرة علوم بيئة تصدم عشاق القهوة والشيكولاتة: هيختفوا لهذا السبب.. فيديو

قالت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة علوم البيئة وتغير المناخ، إن هناك محاصيل لن نراها مرة أخري، وذلك بسبب التغيرات المناخية بالآونة الأخيرة، ومن أهمها البن والشيكولاتة، ولدينا فى مصر تأثر محصول المانجو عام 2020.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه بعدما حدثت دراسات وتطوير محصول المانجو فى مصر، بدأت تتحسن النسب، موضحة أنه يجب على مؤسسات الدولة أن تعمل فى هذا الأمر.



وتابعت أنه يجب على المواطن المصري أن يعرف كيفية التعامل مع بيئته والموارد الموجودة، حيث إننا مازلنا لا نقدر فكرة تخفيف الأحمال على الطاقة وقيمة المياه.

