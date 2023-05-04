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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بالأسعار بين بيجو 301 وتويوتا بيلتا 2023.. صور

بيجو 301 و تويوتا
بيجو 301 و تويوتا بيلتا 2023

يبحث المواطنون في سوق السيارات المصري عن سيارات سيدان جديدة موديل 2023، وذلك بسبب رغبتهم في الحصول علي سيارات جديدة بمميزات وتكنولوجيات عصية متقدمة، لتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي أن تلك السيارات بفضل مميزاتها الحديثة تعطي شعور جيد بالراحة أثناء القيادة .

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يعرض موقع صدى البلد مقارنة بين سيارة بيجو 301 و تويوتا بيلتا موديل 2023، وتنتمي السيارتين الي فئة السيارات السيدان الجديدة :


1- بيجو 301

 بيجو 301 موديل 2023

زودت سيارة بيجو 301 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة، وتتسارع بيجو 301 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 150 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر.

سيارة  بيجو 301 2023

- سعر بيجو 301

تباع سيارة بيجو 301 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بسعر 624 ألف جنيه للفئة الأولي، و 654 ألف جيه للفئة الثانية.

2- تويوتا بيلتا

تويوتا بيلتا 2023

تحتوي سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 علي محرك سعة 1500 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتنتج قوة 103 حصان، ويصل سعة خزان وقود سيارة تويوتا بيلتا الي 43 لتر، وتنتج عزم دوران 138 نيوتن/متر.

- سعر تويوتا بيلتا

تويوتا بيلتا موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 في سوق السيارات المصري من 540 ألف جنيه للفئة الأولي ، ويرتفع السعر ليصل الي 595 ألف جنيه للفئة الثانية 

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