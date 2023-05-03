لفترة محدودة| استورد بيجو 208 جديدة بـ 140 ألف جنيه

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق، موافقته على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج؛ من أجل جلب سياراتهم إلى مصر بناء على التيسيرات التي قدمتها لهم الحكومة، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في جلبها إلى مصر، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات.

بيجو 208 موديل 2023

وتؤكد القواعد المنفذة لأحكام القانون على مد فترة سماح استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، بالإضافة إلى إلغاء حظر بيع السيارة داخل مصر، ويتم إلغاء حظر البيع مقابل الوديعة التي تم وضعها في البنك بالدولار، والتي تتضمن كافة رسوم الجمارك والضرائب، على أن تسترد تلك الوديعة بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضا مد السداد و التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور.

بيجو 208 2023

وبناء على ما سبق، فإن رسوم استيراد سيارة بيجو 208 موديل 2023 حظيت بتخفيضات تصل الي 70%، بالتالي تصل قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بسيارة يجو 208 موديل 2023 إلى4491 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 140 ألف جنيه مصري تقريباً، ويقوم المغترب باسترداد تلك الوديعة بعد مدة 5 سنوات بالعملية المصرية .

سيارة بيجو 208

محرك بيجو 208

سيارة بيجو 208 موديل 2023

تحتاج سيارة بيجو 208 موديل 2023 الي 4.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 130 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1200 سي سي، ويصل سعة خزان وقود سيارة بيجو 208 الي 50 لترا، وتنتج سيارة بيجو 208 عزم أقصي للدوران يصل الي 230 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حكرة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

مقصورة بيجو 208

مقصورة سيارة بيجو 208 موديل 2023

زودت مقصورة سيارة بيجو 208 موديل 2023 بالعديد من المميزات التقنية الحديثة منها، وسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل AUX، ومدخل USB، وراديو، وكاسيت، وبلوتوث، وCD، وزجاج كهربائي، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، وباورستيرنج، وفرش مقاعد من الجلد، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS.