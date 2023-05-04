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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال شهر|الدكتور طارق الرفاعي: وزارة الكهرباء تلقت 2000 شكوى وبلاغ.. والاتصالات 3 آلاف

الدكتور طارق الرفاعي
الدكتور طارق الرفاعي مديرمنظومة الشكاوى الحكومية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

 وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة إنه بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة، فقد تلقت وتعاملت المنظومة، خلال شهر أبريل، مع 2314 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية.

 وأكد "الرفاعي" أنه تم حسم 1732 شكوى وبلاغًا منها؛ حيث تعاملت الوزارة والشركات التابعة لها مع عدد 1526 شكوى وطلبًا خلال شهر أبريل من إجمالي الشكاوى والطلبات الخاصة بقطاع خدمات الكهرباء، وتم حسم 1177 شكوى وبلاغًا من إجمالي ما تم توجيهه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

          وحول قطاع البترول والثروة المعدنية، أفاد مدير المنظومة من خلال التقرير،  بأن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت مع عدد 1438 شكوى وبلاغًا؛ حيث قامت فرق عمل المنظومة بوزارة البترول والثروة المعدنية وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات تيسيرًا على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية. 

وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1177 شكوى وبلاغًا، خلال الشهر، بنسبة إنجاز بلغت 82%.

   وعلى صعيد قطاع الاتصالات والبريد، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصت، بالتنسيق مع المنظومة، على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة؛ حيث تلقت الوزارة وتعاملت مع عدد 3222 شكوى وطلبًا، خلال أبريل، وقامت بدراستها وفحصها والتعامُل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كلٍ منها.
 

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