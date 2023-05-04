القاهرة الإخبارية من السودان: قصف عنيف واشتباكات قوية في أم درمان

قال عثمان الجندي، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن المدينة تشهد تحليقًا للطائرات الحربية، وقصفًا عنيفًا في منطقة جنوب شرق، لافتًا إلى أن هذه المنطقة هي التي يقع بها مبنى الإذاعة والتليفزيون، والتي تشهد قصفًا بكثافة كبيرة.

وأضاف "الجندي" في رسالة على الهواء، اليوم الخميس، أن بعض السكان هلعوا في منازلهم، بعد سماع انفجارين عنيفين في المنطقة المحيطة بالإذاعة والتليفونيون، حيث لم يعتادوا خلال الأيام الماضية على سماع مثل هذه الانفجارات، بالإضافة إلى أن هناك أصواتًا لمضادات للطائرات جنوب شرق أم درمان.

وأوضح مُراسل "القاهرة الإخبارية"، أن تحليق الطائرات لم ينقطع منذ الأمس، ولكن منذ صباح اليوم وتحديدًا منذ الرابعة صباحًا كان هناك تحليق كثيف في سماء أم درمان.

وتابع، أن بعض الأماكن شهدت زيادة ملحوظة لتحليق الطائرات، ومنها الجانب الغربي لمدينة أم درمان، وهذا الجانب يُشكل خطورة كبيرة؛ لأنه يأتي منه الإمداد من ولايات دارفور، لدعم ميليشيا الدعم السريع.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.