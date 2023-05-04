عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية من السودان: قصف عنيف واشتباكات قوية في أم درمان

السودان
السودان

قال عثمان الجندي، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن المدينة تشهد تحليقًا للطائرات الحربية، وقصفًا عنيفًا في منطقة جنوب شرق، لافتًا إلى أن هذه المنطقة هي التي يقع بها مبنى الإذاعة والتليفزيون، والتي تشهد قصفًا بكثافة كبيرة.

وأضاف "الجندي" في رسالة على الهواء، اليوم الخميس، أن بعض السكان هلعوا في منازلهم، بعد سماع انفجارين عنيفين في المنطقة المحيطة بالإذاعة والتليفونيون، حيث لم يعتادوا خلال الأيام الماضية على سماع مثل هذه الانفجارات، بالإضافة إلى أن هناك أصواتًا لمضادات للطائرات جنوب شرق أم درمان.

وأوضح مُراسل "القاهرة الإخبارية"، أن تحليق الطائرات لم ينقطع منذ الأمس، ولكن منذ صباح اليوم وتحديدًا منذ الرابعة صباحًا كان هناك تحليق كثيف في سماء أم درمان.

وتابع، أن بعض الأماكن شهدت زيادة ملحوظة لتحليق الطائرات، ومنها الجانب الغربي لمدينة أم درمان، وهذا الجانب يُشكل خطورة كبيرة؛ لأنه يأتي منه الإمداد من ولايات دارفور، لدعم ميليشيا الدعم السريع.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

القاهرة الإخبارية ام درمان السودان دارفور ميليشيا الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

اليوم.. ختام منافسات كأس العالم لرماية الخرطوش بالعاصمة الإدارية

الحكومة : السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه رغم الزيادة

30 خطوة ترصد مراحل مشروع الضبعة النووي حتى الآن

البنك المركزي العماني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

وزيرة البيئة تستقبل الأميرة عالية بن حسين لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية"

إتهمت إبنها وأخته بعلاقة آثمة.. مأموريات لإسقاط بلوجر شهيرة بثت فيديو فاضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

الإفراج عن الأعلاف| الدواجن تنخفض لهذا السعر

سوء استغلال الأبوة.. بلوجر يستخدم ابنه لزيادة المشاهدات على حساب صحته

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ