عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماذا يفعل الركاب لو السواق زوّد الأجرة بالمخالفة للتسعيرة؟ التنمية المحلية تجيب

تحريك اسعار السولار
تحريك اسعار السولار

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية،  والمتحدث الرسمي للوزارة، عن كيفية إبلاغ المواطنين عن مخالفات تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار السولار بداية من اليوم الخميس 4 مايو.

أرقام الإبلاغ عن مُخالفات تعريفة الركوب الجديدة 

وقال “قاسم” في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن المُخالفين لتعريفة الركوب الجديدة المُعلنة عن طريق الأرقام التي خصّصتها وزارة التنمية المحلية لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي البلاغات والشكاوي وهي أرقام الموبايل التالية:

 01103111761 - 01103111762  

txt

اعرف شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية بحد أقصى 60 ألف جنيه

txt

بعد زيادة السولار.. التنمية المحلية: تعريفة المواصلات الجديدة موجودة بالمواقف العامة منذ أمس

وكذلك الخط الساخن رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين اعتباراً من 3 مايو الجاري  للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30  ظهراً خلال الشهر الحالى وذلك لأسباب فنية .

بالإضافة إلي أرقام التواصل لـ مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية، من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتساب” 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330 والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: www.facebook.com/sotakmasmwo  والبريد الإلكتروني [email protected]  

 و رقم الفاكس 33374892 الذي تمت إضافة مؤخرًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .
 

 وأكد خالد قاسم أن هناك تنسيقًا تامًا بين غرقة عمليات الوزارة وغرف عمليات المحافظات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات بعد أن تم تحريك أسعار السولار بزيادته 1 جنيه ليصبح بقيمة 8.25 جنيه.

وأضاف "قاسم"، أنه منذ أمس الأربعاء وتم إعلان جداول تعريفة الركوب الجديدة لوسائل المواصلات في كل المحافظات، موضحاً أنه تم إعلانها ونشرها في المواقف العامة وتم لصق استيكرات علي وسائل المواصلات العامة بالتعريفة الجديدة لكل منطقة.

وتابع "قاسم": أن هناك فرق تفتيش من جميع الوزارات المعنية وكل محافظة للتأكد من تطبيق التعريفة المقرّرة دون زيادة على القيمة والمحددة بعد زيادة أسعار السولار.

وأكد “قاسم”، أنه يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة وتقديم أى شكاوي خاصة بمُخالفة تعريفة الركوب المُحددة لوسائل المواصلات العامة في المحافظات عن طريق أرقام مُبادرة “صوتك مسموع”، بالإضافة إلى أرقام غرف عمليات الوزارة والخط الساخن.

مخالفات تعريفة الركوب الجديدة تعريفة الركوب الجديدة أسعار السولار زيادة أسعار السولار التنمية المحلية خالد قاسم صوتك مسموع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

17 وفاة و29 إصابة .. القصة الكاملة لحادث أتوبيس الوادي الجديد المأساوي

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

ترشيحاتنا

بالتفاصيل.. ننشر درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة

أبرزها عودة الاغتيالات| هذه شروط وزير الأمن الإسرائيلي للتصويت مع الائتلاف الحكومي

نحبك ونحترم وجودك|رامى صبري لـ أصالة بعد المطالبات بمنع حفلها: انتي مصر

الصحة: إصدار مليون و184ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 5.7 مليار جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4 مايو 2023

هل يجوز جمع صلاة العصر والمغرب وما هي شروط القصر.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ