ماذا يفعل الركاب لو السواق زوّد الأجرة بالمخالفة للتسعيرة؟ التنمية المحلية تجيب

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن كيفية إبلاغ المواطنين عن مخالفات تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار السولار بداية من اليوم الخميس 4 مايو.

أرقام الإبلاغ عن مُخالفات تعريفة الركوب الجديدة

وقال “قاسم” في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن المُخالفين لتعريفة الركوب الجديدة المُعلنة عن طريق الأرقام التي خصّصتها وزارة التنمية المحلية لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي البلاغات والشكاوي وهي أرقام الموبايل التالية:

01103111761 - 01103111762

وكذلك الخط الساخن رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين اعتباراً من 3 مايو الجاري للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً خلال الشهر الحالى وذلك لأسباب فنية .

بالإضافة إلي أرقام التواصل لـ مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية، من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتساب” 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330 والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: www.facebook.com/sotakmasmwo والبريد الإلكتروني [email protected]

و رقم الفاكس 33374892 الذي تمت إضافة مؤخرًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .



وأكد خالد قاسم أن هناك تنسيقًا تامًا بين غرقة عمليات الوزارة وغرف عمليات المحافظات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات بعد أن تم تحريك أسعار السولار بزيادته 1 جنيه ليصبح بقيمة 8.25 جنيه.

وأضاف "قاسم"، أنه منذ أمس الأربعاء وتم إعلان جداول تعريفة الركوب الجديدة لوسائل المواصلات في كل المحافظات، موضحاً أنه تم إعلانها ونشرها في المواقف العامة وتم لصق استيكرات علي وسائل المواصلات العامة بالتعريفة الجديدة لكل منطقة.

وتابع "قاسم": أن هناك فرق تفتيش من جميع الوزارات المعنية وكل محافظة للتأكد من تطبيق التعريفة المقرّرة دون زيادة على القيمة والمحددة بعد زيادة أسعار السولار.

وأكد “قاسم”، أنه يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة وتقديم أى شكاوي خاصة بمُخالفة تعريفة الركوب المُحددة لوسائل المواصلات العامة في المحافظات عن طريق أرقام مُبادرة “صوتك مسموع”، بالإضافة إلى أرقام غرف عمليات الوزارة والخط الساخن.