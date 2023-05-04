عضو مجلس النواب: نشهد حرية غير محدودة في التعبير عن مختلف الآراء

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن مصر تشهد نقلة ديمقراطية جديدة، والمواطن صوته ومطالبه مسموعة، مؤكدا أن الحكومة ستنفذ توصيات الحوار الوطني بنسبة 100%، حيث أنها تمثل مطالب الشعب، مشيرا إلى أن انطلاق جلسات الحوار الوطني أمس كانت مثل العرس الديمقراطي.

وأضاف محسب، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن كل الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها من يسار ومعارضة شاركت في الحوار ولأول مرة يشعرون أنهم يتحدثون معا بمنهى التحضر والتكامل، مشيرا إلى أننا نشهد حرية غير محدودة في التعبير عن مختلف الأراء.