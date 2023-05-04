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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العجة بالباذنجان

عجة
عجة

تعد العجة من أشهر الأكلات الاقتصادية فى مصر وذلك لأنها تمتلك مذاقا شهيا ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة جدا كما أنها غنية بكل العناصر الغذائية. 

ونعرض لكم طريقة عمل العجة ولكن بلمسة مختلفة من خلال إضافة الباذنجان والبقسماط  لها بوصفة الشيف شربيني. 

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مقادير العجة:


باذنجان

بيكنج باودر

عصير ليمون

زعفران

زيت ذرة

بصل

بيض

ثوم

بقدونس

دقيق

شبت

طماطم

فلفل الوان

ملح

فلفل أسود


طريقة عمل العجة في الفرن


* قطعي البصل مكعبات متوسطة ثم الفلفل الألوان والحار حمريهم في في طاسة على النار مع الزيت  قطعي الطماطم مكعبات ثم ضعيها على الخليط السابق. 

*قطعي الباذنجان مكعبات وضعي عليه الدقيق واقليه في زيت غزير ساخن واتركيه جانبا. 

* ادهنى طاجن الفرن بالزيت ورشي كمية قليلة من البقسماط ورصى بعد ذلك الباذنجان المقلي مع خليط الخضروات السابق إعداده اضيفي اليه ملح وفلفل أسود وبيكنج باودر. 

* في بولة كبيرة اخفقي البيض جيدا ضعيه في الطاجن على الخليط السابق وادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم قدمي العجة مع الخبز .

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