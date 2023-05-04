إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالطود في الأقصر

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالطود والتي تم تخصيص قطعة أرض لها على مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود، بقرار رقم 310 لسنة 2022 وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.



وتابع رزق، برفقة هشام علي أبازيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، وسيد بعيري مسئول أملاك الدولة بالطود، بمتابعة تنفيذ تركيب خطوط السيب بقطر 500 ملي ضمن أعمال المشروع، حيث يستهدف المشروع تغطية قرى العديسات قبلي والعديسات بحرى بمركز ومدينة الطود بتمويل البنك الإفريقي للتنمية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

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