السوبر المصري| الشناوي: جاهزون لمواجهة بيراميدز.. ونحترم جميع المنافسين

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز مباراة مهمة وتمنح الفائز بها بطولة تسجل في تاريخه، والجميع يدرك هذا الأمر جيدا ومستعدون للمباراة بشكل جيد.

وأضاف الشناوي أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم؛ للحديث عن المباراة أن الأهلي يعيش حالة من التركيز الكبيرة لإضافة بطولة جديدة، خاصة أن الأهلي لا يلعب إلا على البطولات والجميع جاهز للمباراة ونستعد لها جيدًا.

وحرص الشناوي على توجيه الشكر للمسئولين في الإمارات على استضافة المباراة وعلى حفاوة الاستقبال.

وأشار الشناوي إلى أن لاعبي الأهلي اعتادوا على اللعب في الإمارات، وبيراميدز فريق كبير ويمتلك عناصر جيدة، وهناك مواجهتان جمعتنا بهم منذ فترة قريبة في الدوري وكأس مصر.

وأكد على أن الجهاز الفني يحضر الفريق لكافة المواقف، ونحترم جميع المنافسين ونلعب بنفس الروح والدوافع أمام أي فريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة السوبر المصري والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.