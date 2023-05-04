الرد الروسي على محاولة اغتيال بوتين .. هل تقترب الضربة النووية

نقلا عن فضائية العربية، فقد تعرض الكرملين لهجمات بطائرات مسيرة، واتهمت موسكو فيها كييف بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين.

وتابع التقرير أن روسيا هددت بالرد القاسي، فيما نفت أوكرانيا الاتهامات الروسية وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو نحن نقاتل على أراضينا"، وفيما لم يؤكد بعد مصدر هجوم الكرملين إلا أن فرضيات عدة بدأت في الظهور.

الضربة النووية

فبحسب الخبير العسكري جيمس ماركس هناك افتراض أن الهجوم انطلق بالفعل من كييف والمسافة بينها وبين موسكو 500 ميل، فهذا يقول الكثير عن قدرات الدفاع الجوي الروسي فهي سمحت لتلك الطائرات بالوصول الى المدينة، وهل كانت تلك ضربة قتل أم ضربة جماعية للبحث عن معلومات استخباراتية، أم الأوكران يحاولون فعلا قطع رأس بوتين، وفقا لماركس فأن بوتين بالفعل يشعر بالتهديد وفي حال أكد الروس أن الهجوم كان من أوكرانيا تزداد احتمالية استخدام بوتين لضربة نووية.