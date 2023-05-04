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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها السبت.. ننشر جداول امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني

جداول امتحانات ابناؤنا
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”

تنطلق السبت القادم امتحانات أبناؤنا في الخارج “الترم الثاني” 

وبهذه المناسبة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” 

ووفقا لجداول امتحانات أبناؤنا في الخارج “الترم الثاني” المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، تنطلق امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، من يوم السبت القادم الموافق 6 مايو 2023 ليوم الخميس 11 مايو 2023 

كما اوضحت جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”  ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” لطلاب الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الاعدادي من السبت 13 مايو 2023 حتى الخميس 18 مايو 2023. 

كما اكدت  جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”  ، انه من المقرر ان تبدأ امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من السبت 13 مايو 2023 وتستمر حتى الاحد 21 مايو 2023.

رابط منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” 

يمكن للطلاب الدخول على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط ، طبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن.

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” مؤكدةً أنه يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على : 
https://exam.abroad.moe.gov.eg/ 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”  

جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني”
امتحانات امتحانات ابناؤنا في الخارج ابناؤنا في الخارج جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج جداول امتحانات

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