روسيا تتوعد بالانتقام من محاولة كييف استهداف مبنى الكرملين في موسكو

روسيا تتوعد للسلطات الاوكرانيه بإتخاذ اجراءات انتقاميه ردا على محاولات استهداف مبنى الكرملين في موسكو بطائرتين مسيرتين.

وفور ذلك تعالت الأصوات لروسيا بضرورة إطلاق حرب حقيقيه ضد اوكرانيا وتصفية قيادتها؛ ومن من جانبه قال رئيس مجلس الدمى الروسي ان محاولة الهجوم الارهابي الذي وقع على الكريملين وتخريب السكك الحديدية ومنشآت البنيه التحتيه جعل من المستحيل اجراء اي مفاوضات مع نظام كييف.

ومن جانبها اعلنت اوكرانيا حالة التأهب فيما دوت صفارات الإنذار في الساعات الأولى من الصباح بالعاصمة لأكثر من ثلاث ساعات بسبب الهجمات الروسيه ويأتي هذا فيما أعلنت اوكرانيا انها اسقطت 18 طائرة مسيرة من اصل 24 اطلقتها روسيا بعد اتهامات وجهتها موسكو بشأن هجوم وأعلنت قيادة العمليات العسكريه الاوكرانيه بقوات الدفاع الجوي اسقطت 12 من اصل 15 طائره مسيرة روسيه فوق مدينة ومن المقرر ان يزور فلاديمير زيلينسكي الرئيس الاوكراني المحكمه الدوليه في لاهاي بهولندا واصدرت مذكره توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس الماضي.