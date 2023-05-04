افتتاح مسجد بقرية الجفجافة ضمن برنامج احتفالات سيناء بالعيد القومي

يفتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، غدا الجمعة مسجدا بقرية الجفجافة مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.، بحضور قيادات الجهاز التنفيذى لمحافظة شمال سيناء.

حيث يتضمن برنامج الاحتفالات بمركز الحسنة، توزيع عقود التجمع التنموى فى خشم القاد بمركز الحسنة، ومن المقرر أن يشارك فى الفعاليات ، ويستقبلهم رؤساء مدن الحسنة ونخل وقيادات مجتمعية ورموز القبائل بمناطق وسط سيناء ومدراء الإدارات الخدمية.



مشروعات جديدة:



وشهدت شمال سيناء انطلاقة احتفالاتها بذكرى تحرير سيناء ، افتتاح مشروعات جديدة بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد، المحافظة وقراها، وعدد من الانشطة الترفيهية المتنوعة، ومهرجان سباق الهجن ، بمشاركة وزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم.

كما نظم أهالى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، احتفال فني بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء وعودة الأمن والأمان، أحياه نجوم الفن والشعر بسيناء، وحضره الآلاف من أبناء مدينة بئر العبد وقراها وضيوف من كافة مدن المحافظة والمحافظات المجاورة وسط أجواء من البهجة والسعادة.