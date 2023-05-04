عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مسجد بقرية الجفجافة ضمن برنامج احتفالات سيناء بالعيد القومي

مهرجان سباق الهجن
مهرجان سباق الهجن غرب العريش

يفتتح اللواء الدكتور محمد  عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، غدا الجمعة مسجدا بقرية  الجفجافة مركز الحسنة محافظة شمال  سيناء، في إطار  الاحتفال بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.، بحضور قيادات الجهاز التنفيذى لمحافظة شمال سيناء.

حيث يتضمن برنامج الاحتفالات بمركز الحسنة، توزيع عقود التجمع التنموى فى خشم القاد بمركز الحسنة، ومن المقرر أن يشارك فى الفعاليات ، ويستقبلهم رؤساء مدن الحسنة ونخل وقيادات مجتمعية ورموز القبائل بمناطق وسط سيناء ومدراء الإدارات الخدمية.


مشروعات جديدة:

 
وشهدت شمال سيناء انطلاقة احتفالاتها بذكرى تحرير سيناء ، افتتاح مشروعات جديدة بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد، المحافظة وقراها، وعدد من الانشطة الترفيهية المتنوعة، ومهرجان سباق الهجن ،   بمشاركة وزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والثقافة  والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم.

كما نظم أهالى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، احتفال فني بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء  وعودة الأمن والأمان، أحياه نجوم الفن والشعر بسيناء، وحضره الآلاف من أبناء مدينة بئر العبد وقراها وضيوف من كافة مدن المحافظة والمحافظات المجاورة وسط أجواء من البهجة والسعادة.

txt

بعد زيادة التعريفة.. محافظ شمال سيناء يتابع انتظام العمل في مواقف السيارات

سيناء مسجد احتفالات العيد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

ترشيحاتنا

جمال عبدالحميد يكشف كواليس اعتذار الزمالك عن لقاء السوبر المصري

حبس 31 من مشجعي الترجي على خلفية أحداث الشغب بدوري أبطال أفريقيا

قرار عاجل من النيابة العامة في كارثة حافلة وسيارة نقل بالوادي الجديد

ننشر كواليس تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. تفاصيل كاملة

المرصد الأفريقي للهجرة: الدول الحدودية مع السودان هى الأكثر تضررا بسبب الحرب

مفاجأة.. روسيا تعلن اقتراب نهاية "العالم الأمريكي"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

قبّل يدها أمام الجميع| من هي سيدة دمنهور صاحبة الفضل على مصطفى درويش؟

يجيب جلطة وسكتة قلبية .. كيف تتخلص من التوتر فى العمل 

خفيفة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة

فيديو

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ