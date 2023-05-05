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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| المؤسسة الإسلامية تنظم ورشة عمل حول الصكوك

الصكوك
الصكوك

نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص السعودية - إحدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية - اليوم، ورشة عمل افتراضية حول الصكوك الإسلامية بمشاركة جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد  حضرها أكثر من 20 مشاركًا من مختلف المؤسسات المالية.

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وتناولت الورشة فوائد وآفاق سوق الصكوك ، والخدمات الاستشارية التي تقدمها في هذا المجال، وأفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بإصدار الصكوك للقطاع الخاص.

والتي لاقت إنتشارًا واسعًا في كثير من دول العالم لما حققته من نتائج إيجابية في مجالات التمويل والاستثمار وكثير من القطاعات الاقتصادية، فيما تتميزت بتعدد أنواعها.
 

إصدار الصكوك البنك الاسلامي للتنمية التمويل والاستثمار المؤسسات المالية المؤسسة الاسلامية مجموعة البنك الإسلامى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

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