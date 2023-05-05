اقتصاد السعودية| هيئة المنافسة توافق على 10 طلبات استحواذ في شهر أبريل

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن القرارت الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر أبريل 2023م، حيث أصدرت 10 قرارات عدم ممانعة.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، وتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.

كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو أيضا بحسب التقرير لتعزيز المنافسة في القطاعات.

وبحسب الهيئة فإن جميع الموافقات كانت لعمليات استحواذ خلال شهر أبريل الماضي، وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في شهر أبريل الماضي، استحواذ (شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري) على 10% من (شركة المطاحن الثانية).

وأيضا استحواذ (شركة الاتحاد المبتكر المحدودة) على حقوق امتياز شركة "صب واي" والأصول التابعة للمتاجر من (شركة شامل للأطعمة المحدودة).