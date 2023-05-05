خالد عكاشة: التجربة المصرية في القضاء على الإرهاب رائدة وتدرس عالميا.. فيديو

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن التجربة المصرية في القضاء على الإرهاب رائدة وتدرس عالميا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية عملت من خلال قواتها المسلحة وأجهزتها المختلفة دون أي مساعدة من دولة أخرى.

وقال خالد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن هزيمة الإرهاب في سيناء إنجاز حقيقي على الأرض، مؤكدا أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مهم للغاية والتجربة المصرية رائدة.

الحرب على الإرهاب

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن مصر وتملك خطة طموحة ولديها العديد من التجارب، وستقدم أشكال الدعم للدول في تجربتها في الحرب على الإرهاب.