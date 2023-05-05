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رئيس التحرير
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منوعات

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

صدى البلد

صدم طبيب برازيلي مؤخرًا الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورة بالأشعة السينية لرجل يعاني من داء الكيسات المذنبة جسمه مليئًا ببيض الدودة الشريطية المتكلسة.

في الشهر الماضي ، نشر الدكتور فيتور بورين دي سوزا ، المقيم في مستشفى داس كلينيكاس في بوتوكاتو ، ساو باولو ، صورة بالأشعة السينية لمريض على تويتر ليُظهر لمتابعيه مدى خطورة الإصابة بالديدان الشريطية. وأوضح الطبيب أن البقع البيضاء المرئية في جميع أنحاء وسطه وذراعيه كانت عبارة عن بيض دودة شريطية متكلس بعد الإصابة بالطفيليات المعوية الشائعة. 

لحسن الحظ ، لم يكن المريض ، الذي جاء للفحص بعد السعال المستمر ، في خطر من البيض ، حيث كانت جميعها متكلسة (غير قابلة للحياة). 

على الرغم من أن بيض الدودة الشريطية (cysticerci) لا يشكل أي تهديد لصحة الرجل ، إلا أنه تسبب في ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية.

وأوضح الدكتور دي سوزا على تويتر: يعتبر داء الكيسات المذنبة نادرًا في البرازيل ، مع أقل من 150 ألف حالة سنويًا ، وهو مرض ناجم عن تناول بيض الدودة الشريطية. 

. يتسبب داء الكيسات المذنبة العصبي في وفاة 50000 كل عام وهو السبب الأكثر شيوعًا للصرع المكتسب في جميع أنحاء العالم.

أظهرت الدراسات أن داء الكيسات المذنبة الهائل مثل الحالة المعروضة في الأشعة السينية للدكتور سوزا يصاب به  المرضى الذين يعانون من كبت المناعة والذين لديهم جهاز مناعي أكثر ضعفًا.

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