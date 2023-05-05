عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يكشف تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ويوجه طلبا لاتحاد الكرة

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن اتحاد كرة القدم مطالب بالكشف عن لوائح وقوانين الموسم المقبل، لجميع المسابقات المحلية، وأن تكون اللوائح الخاصة بلجان المسابقات والانضباط والتظلمات متاحة للجميع.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب أن يكون هناك ورشة عمل لجميع مسئولي الأندية من أجل إيضاح كافة الأمور للجميع، وهناك تضارب واضح بشأن القضايا الرياضية بسبب اللوائح".

 

txt

هدية للزمالك.. ميدو يعلن نبأ سارا بشأن شكوى النادي في المحكمة الرياضية

txt

كان نفسه يشارك ... تعليق مؤثر من ميدو على قرار انسحاب الزمالك من السوبر

txt

هو العدل | رسالة لـ خالد الغندور حول انسحاب الزمالك من السوبر

وأضاف: "الكرة المصرية تراجعت، والمستوى الفني ضعيف، وكواليتي اللاعبين تراجع بشكل واضح ولا يوجد لاعب نستطيع أن نقول أنه سيصبح نجما في منتخب مصر، هناك سلبيات عديدة ستؤثر على المنتخب الوطني".

وحول توقعاته لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز، قال: "محمد الشناوي سيحرس عرين الفريق الأحمر بكل تأكيد وهو دائما يظهر بقوة في المباريات الكبرى، ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي في خط الدفاع وعلي معلول ومحمد هاني ظهيرين، ومروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج في وسط الملعب، وبيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا".

وتابع: "مشاركة خالد عبدالفتاح لن تكون مفاجأة كبيرة، لأن بيراميدز لن يضغط الأهلي، لكن متولي سيكون مفيدًا للفريق لأنه يستطيع الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية بشكل جيد".

وتابع: "مصطفى فتحي من اللاعبين المميزين، ولو كان في حالته سيرهق دفاع الأهلي بكل تأكيد، لكن ثلاثي وسط الفريق الأحمر سيعاون علي معلول كثيرا في المباراة".

وأكمل: "رمضان صبحي من أهم لاعبي بيراميدز، لكن يظهر بشكل مضغوط في مواجهات النادي الأهلي، لأنه يريد فعل كل شئ، وهو ما جعل محمد هاني يتفوق عليه بشكل كبير في العديد من المواجهات السابقة، وكان يضغط عليه بقوة لحرمانه من استلام الكرة، لأن رمضان يمتلك المهارة والحلول الفنية".

وأتم: "فريق بيراميدز لديه أخطاء دفاعية خصوصا في التعامل مع الكرات العرضية، رغم امتلاكهم للاعبين من أصحاب القامات الطويلة".

اتحاد الكرة الأهلى الرياضية الزمالك الكرة المصرية المحكمة الرياضية الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

هدية للزمالك.. ميدو يعلن نبأ سارا بشأن شكوى النادي في المحكمة الرياضية

السعودية .. قرار عاجل من السلطات بشأن التلاوة في مساجد الرياض

موضوعات متعلقة

مسئول بـ حماة الوطن ببني سويف : اهتمام الدولة بالشباب ليس مجرد شعارات سياسية

ترشيحاتنا

عفت نصار :الزمالك لن يلجأ للفيفا واتحاد الكرة يعيش مرحلة فشل كبيرة

نجم الأهلي يكشف تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ويوجه طلبا لاتحاد الكرة

لم يمسها اللصوص .. تفاصيل مثيرة حول اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

نجم الأهلي يتوقع تشكيل الفريق في السوبر ويحدد بديل ياسر إبراهيم

دعاء صباح الجمعة قصير .. وهذه الأدعية للميت

ناسا : النساء أفضل من الرجال في رحلات الفضاء.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث قبل الحفل مباشرة .. تعرف على سبب غياب وائل جسار عن"روائع الموجي"

ظهر فى البروفة .. غياب وائل جسار عن حفل " روائع الموجي " بشكل مفاجىء يثير الجدل

كله شياكة .. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

شاهد |قبلة حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد حفلة الموجي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ