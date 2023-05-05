نجم الأهلي يكشف تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ويوجه طلبا لاتحاد الكرة

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن اتحاد كرة القدم مطالب بالكشف عن لوائح وقوانين الموسم المقبل، لجميع المسابقات المحلية، وأن تكون اللوائح الخاصة بلجان المسابقات والانضباط والتظلمات متاحة للجميع.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب أن يكون هناك ورشة عمل لجميع مسئولي الأندية من أجل إيضاح كافة الأمور للجميع، وهناك تضارب واضح بشأن القضايا الرياضية بسبب اللوائح".

وأضاف: "الكرة المصرية تراجعت، والمستوى الفني ضعيف، وكواليتي اللاعبين تراجع بشكل واضح ولا يوجد لاعب نستطيع أن نقول أنه سيصبح نجما في منتخب مصر، هناك سلبيات عديدة ستؤثر على المنتخب الوطني".

وحول توقعاته لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز، قال: "محمد الشناوي سيحرس عرين الفريق الأحمر بكل تأكيد وهو دائما يظهر بقوة في المباريات الكبرى، ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي في خط الدفاع وعلي معلول ومحمد هاني ظهيرين، ومروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج في وسط الملعب، وبيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا".

وتابع: "مشاركة خالد عبدالفتاح لن تكون مفاجأة كبيرة، لأن بيراميدز لن يضغط الأهلي، لكن متولي سيكون مفيدًا للفريق لأنه يستطيع الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية بشكل جيد".

وتابع: "مصطفى فتحي من اللاعبين المميزين، ولو كان في حالته سيرهق دفاع الأهلي بكل تأكيد، لكن ثلاثي وسط الفريق الأحمر سيعاون علي معلول كثيرا في المباراة".

وأكمل: "رمضان صبحي من أهم لاعبي بيراميدز، لكن يظهر بشكل مضغوط في مواجهات النادي الأهلي، لأنه يريد فعل كل شئ، وهو ما جعل محمد هاني يتفوق عليه بشكل كبير في العديد من المواجهات السابقة، وكان يضغط عليه بقوة لحرمانه من استلام الكرة، لأن رمضان يمتلك المهارة والحلول الفنية".

وأتم: "فريق بيراميدز لديه أخطاء دفاعية خصوصا في التعامل مع الكرات العرضية، رغم امتلاكهم للاعبين من أصحاب القامات الطويلة".