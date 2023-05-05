جينفير لوبيز تستعرض أنوثتها في إطلالة تايجر

خطفت النجمة العالمية جينفير لوبيز، أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت الفنانة جينفير لوبيز بإطلالة جذابة مرتدية توب مجسم بنقشة التايجر، رافعة خصلات شعرها للخلف، مع ميك أب صاخب أبرز جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال جينفير لوبيز كان فيلم "Shotgun Wedding" ﺇﺧﺮاﺝ جيسون مور، تأليف إليزابيث ميريويذر، مارك هامر (مؤلف) بطولة جينيفر كوليدج، جوش دوهاميل، دارسي كاردين، كالي هرنانديز، شيش ماري، سونيا براجا، ليني كرافيتز، ستيف كولتر، أليكس مالاري جونيور، هيكتور أنيبال، ديسمان بورجس، ميليسا هانتر، ميلاني هوبيرت، جينسيس إستيفيز.