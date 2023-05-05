روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شئون أفغانستان والسيطرة على البنية التحتية

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وعدم تراجعها عن محاولات توظيف البنية التحتية العسكرية في أفغانستان وآسيا لديها.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي إنه يجب اتخاذ إجراءات جدية للغاية، ولمح لافروف أن الولايات المتحدة تحاول مرة أخرى التدخل في شؤون أفغانستان وأن هناك أدلة على الحقائق الولايات المتحدة تدعم الجماعات الإرهابية.

وأضاف لافروف، بالقول إن "الأمريكيين لا يتخلون عن محاولاتهم لإعادة توظيف بنيتهم ​​التحتية في المنطقة المحيطة بأفغانستان وآسيا الوسطى، فالجميع يدرك جيداً الخطر الجسيم الذي تنطوي عليه مثل هذه المحاولات وسنعارضها بشدة".