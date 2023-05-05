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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تعليق.. الكرملين يرد على إعلان رئيس فاجنر الانسحاب من باخموت 10 مايو

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أكد الكرملين، اليوم الجمعة، رفضه التعليق على تصريحات قائد فاجنر بشأن الانسحاب من باخموت.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال إفادة صحفية لها اليوم الجمعة، بأنه أحيط علما بإعلان بريغوجين تركه لمواقعه في أرتيوموفسك (باخموت)، 10 مايو، لصالح انتشار القوات المسلحة الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلن زعيم مجموعة فاجنر الروسية أن قواته ستنسحب من باخموت بسبب نقص الذخيرة، محملا المسؤولية لوزارة الدفاع الروسية.


وقال: "قواتنا ستسلم مواقعها في مدينة باخموت إلى الجيش الروسي اعتبارا من 10 مايو".
شر رئيس المرتزقة الروسي يفغيني بريجوزين، اليوم الجمعة، مقطع فيديو مليئا بالشتائم وهو يقف في ساحة من الجثث؛ ملقيا باللوم على كبار قادة الدفاع في الخسائر التي تكبدها مقاتلو مجموعة فاجنر في أوكرانيا.

 

واشتعلت تصريحات بريجوزين من جديد وصعدت نزاعا طويل الأمد مع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ورئيس الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، الذي اتهمه مرارا بتجويع قواته من الذخيرة.

وظهر بريغوزين بجانب عشرات الجثث الملطخة بالدماء التي قال إنها لمقاتلي فاجنر، وقد تم حذف شتائمه في الفيديو الذي قامت بنشره الخدمة الصحفية التابعة له.

وقال بريجوزين، صارخا في الكاميرا: "لدينا نقص بنسبة 70٪ في الذخيرة. شويجو! جيراسيموف! أين ذخيرة؟".

وأضاف منفعلا أن المسؤولين سيذهبون إلى الجحيم، قبل أن يقول إن خسائر فاجنر ستكون أقل بخمس مرات إذا تم توفيرها بشكل كاف.

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