عبد الرحمن عرابي يصعد لـ ثمن نهائي بطولة العالم للملاكمة

تأهل عبد الرحمن عرابي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة لثمن نهائي بطولة العالم والمقامة بطشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 1 وحتى 14 مايو الجاري.

وصعد "عرابي" لدور الـ16 عقب تغلبه على الفرنسي ماتيو ألبرت دانيال بإجماع الحكام وبنتيجة 4-0، في إطار منافسات دور الـ32 لوزن تحت 81 كجم.

ليلحق عبد الرحمن عرابي بزميله في المنتخب يسري رزق والذي صعد لنفس الدور بعد تفوقه على نظيره بطل مولدوفا أليكسي زافاتين بنتيجة 4-1 في دور الـ 32 ضمن منافسات وزن فوق 92 كجم.

الجدير بالذكر أن جوائز البطولة تبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي حيث يحصل المركز الأول على 200000 دولار أمريكي، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 100000 دولار أمريكي، ولكل ميدالية برونزية 50000 دولار أمريكي “، ومن المنتظر أن تكون نفس تلك الجوائز للسيدات أيضًا تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجنسين.