عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

أم زياد وهبة
أم زياد وهبة

تفاصيل جديدة وصادمة، كشفتها واقعة قرار النيابة بالقبض على يوتيوبر شهيرة نشرت فيديو مشينا لطفليها عبر قناتها على "يوتيوب"، واعترفت خلاله بوجود علاقة جنسية بينهما.

 

اليوتيوبر وخلافات مع طليقها

 

وتبين أن السيدة التي تقيم في منطقة الخصوص بالقليوبية، نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن خلافاتها مع طليقها، وذكرت أنه من بين تلك الخلافات اختلاف وجهتي نظرهما حول تربية أبنائهما، واستدلت بواقعة مشينة حدثت بين اثنين من أبنائها.

واعترفت اليوتيوبر خلال الفيديو وبدون مراعاة لأي حرمات أو خصوصيات، بأنها ضبطت ابنها يمارس أفعالا مخلة مع شقيقته في غرفة نومها، وأنها ضبطته عاريا تماما بجوارها، مضيفة أنها أبلغت طليقها بذلك وقت أن كانا متزوجين ولم يكترث بالأمر، فيما حاولت استنطاق اثنين من أبنائها الصغار كانا يجلسان بجوارها خلال الفيديو، وطلبت منهما تأكيد كلامها للمشاهدين والمتابعين.

 

اعترفات مثيرة لليوتيوبر

 

وتبين أن السيدة وتدعى هبة سيد، لديها قناة على "يوتيوب" باسم "أم زياد وهبة"، وتنشر عليها مقاطع خاصة، واعترفت في أحد فيديوهاتها بأنها طلقت من زوجها الأول بعد 18 عاما من الزواج، وتزوجت من آخر كانت تحبه، كما أخبرت متابعيها في أحد المقاطع أنها أصبحت حاملا منه وتعيش معه حياة سعيدة ومرفهة.

من جانبه، نشر طليق اليوتيوبر فيديو يرد فيه على طليقته وبرفقته ابنته التي اعترفت والدتها أن شقيقها حاول ممارسة الجنس معها، وقال إنه مستاء مما حدث تجاه أولاده، معترفا أنه اصطحب ابنته وتدعى حبيبة إلى طبيبة متخصصة لتقوم بفحصها طبيا، وثبت سلامتها من أي اعتداءات جنسية.

وقال إن طليقته حاولت الانتقام من أبنائها الكبار لرفضهم ما تفعله وزواجها من آخر، مؤكدا أن ما قالته بحق أبنائها هدفه التشهير والانتقام.

في غضون ذلك، كشف أشرف فرحات المحامي مؤسس حملة "تطهير المجتمع" ومقدم البلاغ ضد اليوتيوبر، أن السلطات ألقت القبض على اليوتيوبر وبحوزتها جهاز حاسوب آلي وهاتفان جوالان، وسيتم تفريغ محتوياتهما.

وقال المحامي، إن اليوتيوبر أثارت سخطا واسعا بعد نشرها الفيديو المشين بحق أبنائها، داعيا إلى إحالتها للمحاكمة بسبب المحتوى الفاضح الذي تقدمه، خاصة أنها استعانت بأطفالها الصغار ليشهدوا على ما قالته من ألفاظ خادشة من أجل زيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح طائلة.

 اليوتيوبر تواجه عقوبة الحبس

وأضاف فرحات، أن ما فعلته اليوتيوبر يعد انتهاكا لحقوق الطفل ويعاقب عليه القانون كما يعد اتجارا بالبشر، مؤكدا أن العقوبة المنتظرة هي السجن ما بين 3 و7 سنوات والغرامة.

 

النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار اليوتيوبر

 

وكانت النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار اليوتيوبر بعد نشرها الفيديو المسيء، وذكرت النيابة في بيان رسمي مساء الأربعاء، أنها رصدت تداول مقطع فيديو لسيدة تتحدث فيه عن اكتشافها إقامة أحد طفليها علاقة جنسية مع شقيقته، كما ذكرت في الفيديو أنها شاهدت محادثة على الهاتف بين ابنها وآخر يطلب منه إقامة علاقة جنسية معه، وتحاول الحصول على اعترافات من طفلين صغيرين من أطفالها برؤيتهما للواقعة.

وقالت النيابة إنها تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة يتضمن نشر المتهمة الفيديو على قناتها على "يوتيوب" ومعها 3 من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، لتحقيق نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح طائلة، متهما السيدة بهتك العرض والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال لجذب المشاهدين.

وأوضحت النيابة أنها اطلعت على المقطع المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس عن مضمونِ البلاغ وتفصيلاته، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغُ المجلسِ القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها.

يوتيوبر النيابة مصر مقطع فيديو اليوتيوبر النيابة العامة المجلس القومي للامومة والطفولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

موضوعات متعلقة

بعد توترات وصلت لعقوبات| هل تكتب زيارة السعودية نهاية جولة ميسي الباريسية؟! وهذه وجهته المقبلة

حكاية سوبر حائر| الحرمان وغرامة 1.5 مليون جنيه في انتظار الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل رئيس الأهلي

مش عارف أنام| هل تنبأ الفنان مصطفى درويش بوفاته؟

بدأ في دول العالم ووصل مصر| هذه حكاية تريند الكمثرى

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

دفتر عزاء عربي لـ “نورا” الكرة| السبب الحقيقي لوفاة مشجعة الرجاء المغربي.. ضحية مباراة الأهلي

الأهلي في المربع الذهبي| عقوبات قاسية تنتظر الترجي قبل نصف النهائي.. والغيابات تضرب الفريقين

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

ترشيحاتنا

غرق 3 طلاب في ترعة بالشرقية.. ومديرية التعليم تنعيهم

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

الاستفادة بهذه المميزات | البنك الزراعي بوجّه طلبا علنيًا إلى عملائه

الري: توجيهات عاجلة لحل أزمة قلابشو وزيان في الدقهلية

السوبر المصري| بيراميدز "امتياز".. الأهلي "بدون أنياب".. والشناوي ينقذ الأحمر في الشوط الأول

الزراعة: مبادرة "100 مليون شجرة" تحظى باهتمام كبير من الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد فهمي بإطلالة مبهجة على شاطئ البحر.. صور

بعد تصدرها التريند .. 20 صورة لـ رضوى الشربينى تخطف الأنظار

بعد سجودها في فرحهم .. إطلالات زوجة حسن شاكوش عقب اتهامها له بالسرقة

التحدث في الهاتف يهدد حياتك .. تحذير جديد

فيديو

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ