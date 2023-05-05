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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع المخلفات وحالة النظافة بـ"الزمر وربيع الجيزي والمنيب"

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة على متابعة حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بعدد من القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة . 


شملت جولة المحافظ مناطق المنيب وربيع الجيزي وترعة الزمر.


حيث تابع اللواء أحمد راشد أعمال رفع المخلفات والرتش بالمنطقة الكائنة أمام شارع الدكتور مع شارع ترعه الزمر بنطاق حى العمرانية، وذلك من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة والحي في إطار تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الساحات الواقعة أسفل المحاور المرورية والكباري لتحقيق الاستغلال الأمثل لها . 


وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية للحالة العامة للساحات من حيث النظافة وعدم وجود تعديات وإشغالات، مشدداً على رفع كفاءة عدد من الساحات غير المستغلة لإقامة أنشطة خدمية عليها. 


كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات منع الانتظار الخاطئ بالجزر الوسطى للطرق والشوارع الرئيسية موجهاً بتكثيف الحملات لما تسببه تلك السلوكيات الخاطئة من إعاقة للحركة المرورية .


رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وذكي سلام رئيس حي جنوب وأحمد جلال رئيس حي العمرانية .

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