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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التهديد أصبح حقيقة .. قائد فاجنر يعلن انسحاب قواته من باخموت في هذا التاريخ

صدى البلد

قال يفغيني بريغوزين ، قائد قوة المرتزقة التابعة لمجموعة فاجنر الروسية ، في إعلان اليوم الجمعة ، إن قواته ستنسحب من مدينة باخموت الأوكرانية التي كانوا يحاولون الاستيلاء عليها منذ الصيف الماضي، حسبما افادت رويترز.

إنسحاب فاجنر من باخموت

 

وقال بريغوزين إنهم سينسحبون في 10 مايو، ليكونوا بذلك أنهوا مشاركتهم في أطول معركة دموية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بسبب الخسائر الفادحة وعدم كفاية إمدادات الذخيرة.


وجاء في كلمة قائد فاجنر:"أعلن نيابة عن مقاتلي فاجنر ، نيابة عن قيادة فاجنر ، أننا ملزمون في 10 مايو 2023 بنقل المواقع في مستوطنة باخموت إلى وحدات وزارة الدفاع وسحب رفات فاجنر إلى معسكرات لوجستية، أنا أسحب وحدات فاجنر من باخموت لأنه في غياب الذخيرة محكوم عليهم بالفناء بلا معنى".

 

رد الكرملين على تصريحات الانسحاب

 

 وامتنع الكرملين عن التعليق ولم يصدر رد فعل فوري من وزارة الدفاع ، التي قالت إن الهجوم على باخموت استمر بمظليين يدعمون الوحدات الهجومية حيث قال مسئول أوكراني إن روسيا تجلب مقاتلي فاجنر من أماكن أخرى للقتال في باخموت.

واكتسبت مدينة باخموت ، التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب ، أهمية رمزية كبيرة لكلا الجانبين بسبب شدة القتال وطول مدته.

وقال بريغوزين إن رجاله استولوا على كل مساحة المدينة باستثناء 2.5 كيلومتر مربع والتي قال إنها تبلغ مساحتها الإجمالية 45 كيلومترًا مربعًا.

هل ينفذ قائد فاجنر تهديداته بالانسحاب من باخموت؟

 

ولم يتضح ما إذا كان بيانه الأخير من الممكن تنفيذه، لأنه نشر تعليقات مثيلة مرارًا في الماضي منذ بدأ العملية العسكرية.

 وفي الأسبوع الماضي فقط ، سحب بيانًا قال إنه أدلى به على أنه "مزحة"،  وفي وقت سابق اليوم الجمعة ظهر في مقطع فيديو محاطا بعشرات الجثث التي قال إنها من مقاتلي فاجنر.

 

رد أوكرانيا على الانسحاب

 

ومن المتوقع أن تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا، واتهمت موسكو أوكرانيا بإرسال طائرات مسيرة إلى الكرملين في الساعات الأولى من الأربعاء الماضي في محاولة لقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 ونفت كييف ذلك ورفضت الولايات المتحدة مزاعم الكرملين بأنها وراء الحادث ووصفتها بأنها "أكاذيب".

وقال روب لي ، الخبير العسكري الأمريكي في الشؤون الروسية ، إنه يعتقد أن وزارة الدفاع الروسية ربما قررت تقنين الذخيرة قبل الهجوم المضاد الأوكراني حيث كان عليها ضمان الدفاع عن الجبهة بأكملها بينما بريغوزين "لا يهتم إلا بالاستيلاء على باخموت".

يمنح تاريخ الانسحاب المعلن في 10 مايو قادة الدفاع خمسة أيام فقط لسد الفجوة التي قد يخلقها انسحاب فاجنر.

الهجوم المضاد الأوكرانية الانسحاب الاستيلاء على الاستيلاء استثناء أفادت 5 كيلو الشؤون فاجنر المعارك في باخموت

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