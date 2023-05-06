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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أحمد الشناوي: نثق في قدرة مناخ الاستثمار علي جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

صدى البلد

قال الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بمجلس العقار المصري إن رجال الأعمال لديهم ثقة كبيرة في قدرة مناخ الاستثمار والدولة على مواجهة التحديات والنهوض باقتصادنا وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.

وأكد الشناوي، أن الفترة الحالية تتطلب حلول وافكار خارج الصندوق للخروج من تبعات الازمة الاقتصادية العالمية وعرض التحديات والمعوقات بمنتهي الشفافية للوصول الى حلول جذرية لإنعاش الاقتصاد المصري.

وأوضح أن جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة تتطلب في المرحلة المقبلة تشريعات وقوانين تتسم بالمرونة بجانب تشجيع حقيقي لزيادة الصادرات لزيادة الاحتياطي من العملات الاجنبية.

وأكد أن تمكين القطاع الخاص وزيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص «ضرورة» لدعم الثقة في جذب الاستثمارات إلي مصر.

واضاف، كذلك دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني فى تشكيل الهيئات واللجان يمثل أهمية كبرى ليكون للقطاع الخاص وجود حقيقى وفعالا على طاولات المفاوضات لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لمختلف التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، علي ضرورة دعم الصناعة و الزراعة ووضعها في أولوية الدولة و أيضًا دعم الشركات الجادة الوطنية فى شتى المجالات لزيادة عجلة الانتاج بجانب الاعتماد على مواردنا في التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية لدفع عجلة الانتاج والنمو الاقتصادي.

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