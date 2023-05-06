عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 6 مايو 2023: تحسين دخلك

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم السبت 6 مايو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : أحداث غير متوقعة

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : مشكلة مالية

برج الميزان وحظك اليوم السبت 6 مايو 2023

العلاقة الرومانسية السعيدة والحياة المهنية الجيدة هي أبرز ما يميز اليوم، ستتمتع أيضًا بصحة متوازنة وحياة مالية قوية.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

ابدأ اليوم بممارسة تمارين خفيفة أو اليوجا، تمشى لمدة 30 دقيقة، الحفاظ على يوم متوازن مع الأسرة المناسبة والحياة المكتبية.

برج الميزان اليوم مهنيا

عبر عن آرائك في الاجتماعات وقدم أفكارًا مبتكرة، سيتم الاعتراف بجهودك من قبل الإدارة وسيظهر ذلك في التقييمات، ستساعد مهارات الاتصال الخاصة بك في حل الأزمة أثناء التعامل مع العميل.

برج الميزان اليوم عاطفيا

اكتشف طرقًا جديدة للتعبير عن حبك اليوم، ستكون الحياة الرومانسية في أفضل حالاتها اليوم، سوف تستمتع بكل لحظة مع شريك حياتك، ومع ذلك ، تجنب فرض أفكارك ولا تقلل من شأن شريكك في مكان عام.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

الدخل غير المتوقع سيحسن من رخائك، قد يكون لديك أيضا تقييم اليوم، يمكن أن تكون هناك مشكلات خطيرة في سوق الأوراق المالية ولا يجب عليك الاستثمار فيها، تجنب القرارات المالية الكبرى في النصف الأول من اليوم. 

برج الميزان برج الميزان اليوم برج الميزان اليوم عاطفيا برج الميزان اليوم مهنيا برج الميزان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

موضوعات متعلقة

بتحب الاحتشام.. شاهد فستان مي فاروق قبل وبعد التعديل في حفل الموجي

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : عشاء رومانسي

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : تجنب هذه الأطعمة

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة مايو 2023 : اصرف بحكمة

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : أحداث غير متوقعة

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : مغامرات

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : تحذير بشأن صحتك

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : مشكلة مالية

ترشيحاتنا

أمريكا .. انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة

كيف يكون الأدب مع الرسول بعد وفاته؟.. علي جمعة يوضح

للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

الغيها فورا.. 200 تطبيق لأندرويد وآيفون تسرق بياناتك المصرفية.. القائمة الكاملة

عمرو أديب يسخر من مباراة الأهلي وبيراميدز.. تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة اعتزال عبلة كامل| توك شو

القهوة بالملح .. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ