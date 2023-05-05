كدا يا حسن تطرد بنت الجيران| رضوى الشربيني تسخر من أزمة شاكوش

علقت الإعلامية رضوي الشربيني، علي أزمة حسن شاكوش وزوجته، بعد أن حررت الأخيرة محضر ضده.

وكتبت الشربيني من خلال حسابها الشخصي فيس بوك: "كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك وكمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!.. تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث…… وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه".

وعلم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة.

وبدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى.

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام.